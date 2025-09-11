جامعة الجلالة تطلق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لطب الأسنان

السويس َ- حسام الدين أحمد:



أعلنت جامعة الجلالة عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لطب الأسنان (GIDC 2025)، والذي تنظمه كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويبدأ المؤتمر من يوم 17 إلى 19 سبتمبر 2025، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر الجامعة بمدينة الجلالة - العين السخنة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأساتذة والمتخصصين من مختلف دول العالم.

يُقام المؤتمر تحت شعار "ابتسامات مبتكرة.. تُغير الحياة"، ويعد منصة علمية دولية تجمع بين أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات طب الأسنان المختلفة، والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، بما ينعكس على جودة الممارسات الطبية في مصر والمنطقة.

وصرح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة تحرص على تقديم نموذج متكامل للجامعات الذكية، يقوم على الربط بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ويأتي تنظيم النسخة الثانية من هذا المؤتمر تأكيدًا لدور الجامعة كمنصة للتبادل المعرفي وتعزيز الشراكات الدولية في المجالات الصحية والطبية، وخاصة في طب الأسنان، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية، وحرصا من الجامعة على دعم التميز الأكاديمي والبحثي، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وعميد كلية طب الأسنان ورئيس المؤتمر، أن كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة تسعى إلى ترسيخ ثقافة التعليم المستمر، وتحديث المهارات السريرية والمهنية، من خلال فعاليات نوعية مثل مؤتمر GIDC.

وأشار إلى أن المؤتمر يضم هذا العام أكثر من 15 ورشة عمل متخصصة بمشاركة 150 محاضرًا وخبيرًا من مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن مناقشة موضوعات محورية تتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والابتكار.

يتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا ثريًا يشمل ورش عمل تطبيقية متقدمة، وجلسات نقاش علمي ومحاضرات لأبرز المتحدثين الدوليين، بالإضافة الي معرض لأحدث التقنيات والمنتجات في مجال طب الأسنان، ومسابقات طلابية، وفعاليات علمية ومجتمعية.

يشرف على المؤتمر الأستاذ الدكتور أشرف حاتم رئيس مجلس الأمناء، ونخبة متميزة من القيادات الأكاديمية والتنظيمية، من بينهم: الدكتور خالد عبدالغفار، المتحدث الشرفي للمؤتمر، الدكتور عادل العدوي، الرئيس الشرفي للمؤتمر، الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، الدكتور إيهاب حسانين، رئيس المؤتمر، الدكتورة مشيرة دهبة، السكرتير العام للمؤتمر، وذلك بمشاركة اللجان العلمية والتنظيمية التي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

تسعى جامعة الجلالة عبر هذا المؤتمر إلى تعزيز دورها كمركز علمي رائد في مجال طب الأسنان، من خلال ترسيخ رؤيتها في توفير نظرة علمية مبتكرة وشاملة نحو أحدث تطورات البحث والتعليم والمجتمع في مجال طب الأسنان على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، ومهمتها في تزويد الكفاءات العاملة بمهارات عملية وتقنية تسهم في خدمة المجتمع بفعالية، وتأهيل الطلاب ليكونوا مفكرين نقدين وروادًا بحثيًا .

كما يأتي المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية لكلية طب الأسنان جامعة الجلالة، ويهدف إلى تخرّيج كوادر تمارس مهنتها بوسائل أخلاقية ومهنية عالية.