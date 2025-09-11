سيدة كشفت الجريمة.. عجوز يهتك عرض طفل بكفر الشيخ والمحكمة تعاقبه

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، حضوريًا بمعاقبة عامل في منتصف العقد الخامس من العمر بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام عما أسند إليه، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية، وفي الدعوى المدنية بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته مصاريفها، ومبلغ 200 جنيه أتعاب المحاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، ومحمد عزمي ابوزيد، نائبًا، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور شهاب حسام هندي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 7888 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2136 لسنة 2025 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "أبو الخير.ا.ا.ح"، عامل عادي، 58 عامًا، ويقيم بعزبة عويرة التابعة لقرية الحمراء بمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه.

وتبين أنه في غضون شهر مايو 2025 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ خطف بالتحايل طفلا لم يبلغ من العمر 13 عامًا بأن اصطحبه من الطريق العام زاعمًا إعطاؤه بعض الحلوي فسكنت نفسه، وتمكن من التأثير عليه، واقتاده للحانوت خاصته، وباعد بينه وذويه بينما اقترنت تلك الجريمة بجريمة أخري بأن هتك عرض الطفل بالقوة.

وكانت سيدة في العقد السادس من أبناء القرية، روت اللحظة المؤثرة خلال شهادتها في النيابة العامة أثناء سير القضية إنها أثناء مرورها بجوار المحل الخاص بالمتهم سمعت صرخات الطفل، لتكتشف المشهد المأساوي بوجود المجني عليه والمتهم في وضع صادم، حيث كان الطفل يبكي بشدة وهو مجبر على فعل ذلك.