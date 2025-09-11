محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك في إطار خطة تحديث المخططات الاستراتيجية لعدد من مدن المحافظة تشمل: الخانكة، قها، شبرا الخيمة، القناطر الخيرية، طوخ، شبين القناطر، قليوب وبنها.

ويهدف المخطط إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني، إلى جانب تحسين الصورة الجمالية للمدن بما يتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.

كما يستهدف تحويل المدن إلى مراكز جذب للاستثمار والأنشطة الاقتصادية، ورفع جودة حياة المواطنين عبر توفير الخدمات العامة، والمسكن الملائم، والمشروعات التنموية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور السكرتير العام، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث أكد المحافظ أن اعتماد هذه المخططات يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.