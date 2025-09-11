إعلان

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية

11:13 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

جانب من الاجتماع

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي طوخ والقناطر الخيرية، والذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك في إطار خطة تحديث المخططات الاستراتيجية لعدد من مدن المحافظة تشمل: الخانكة، قها، شبرا الخيمة، القناطر الخيرية، طوخ، شبين القناطر، قليوب وبنها.

ويهدف المخطط إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، والحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني، إلى جانب تحسين الصورة الجمالية للمدن بما يتماشى مع الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.

كما يستهدف تحويل المدن إلى مراكز جذب للاستثمار والأنشطة الاقتصادية، ورفع جودة حياة المواطنين عبر توفير الخدمات العامة، والمسكن الملائم، والمشروعات التنموية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور السكرتير العام، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث أكد المحافظ أن اعتماد هذه المخططات يمثل خطوة محورية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي، وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القليوبية المخطط الاستراتيجي طوخ القناطر الخيرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس