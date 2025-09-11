إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بالسويس

السويس ـ حسام الدين أحمد:

أصيب 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي فيصل في السويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات مطافي السويس تلقت، بلاغًا من المواطنين يفيد نشوب حريق في شقة بالدور الخامس بمنطقة مساكن التوفيقية الحمراء.

ووجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع الحريق، كما وجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس سيارة إسعاف لتقديم التأمين الطبي حال وقوع أية طوارئ.

وقال شهود عيان: إن الحريق اندلع في الشقة وتصاعدت ألسنة اللهب من إحدى النوافذ، وأن الجيران نقلوا طفلين كانا في الشقة إلى مجمع السويس الطبي بعد إصابتهم باختناق من إثر الحريق، وذلك مع بداية الحريق قبل وصول رجال الإسعاف.

وقال مصدر طبي مسؤول بالمجمع إن قسم الاستقبال استقبل طفلين نقلهم المواطنون، بينما نقل رجال الإسعاف 3 مصابين وحالتهم مستقرة ولم تطالهم أية حروق جراء الحريق، وهم مصابون باختناق وجرى اتباع البروتوكول الطبي اللازم لهم حتى تحسنت حالتهم.

وأضاف المصدر أن المصابين هم: ندى حمدان محمد 26 عامًا، وروان محمد أنس 21 عامًا، وسناء محمد إبراهيم 66 عامًا، وحالتهم مستقرة وهم تحت الملاحظة بالمجمع.