جامعة المنيا تعلن اعتماد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي رسميًا

09:54 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي

المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، حصول مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي على شهادة الاعتماد المبدئي بعد استيفائه متطلبات الجودة الوطنية والاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

ويأتي ذلك وفق المعايير الوطنية المعترف بها دوليًا من منظمة "الإسكوا"، ضمن استعدادات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد "فرحات" أن هذا الاعتماد يعكس التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية، ويعد خطوة استراتيجية لتعزيز الرعاية الصحية في صعيد مصر، مثمنًا جهود إدارة المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية والإدارية لتحقيق هذا الإنجاز.

وأشار "فرحات" إلى أن الاعتماد لا يمثل مجرد شهادة، بل رسالة ثقة للمجتمع بأن الخدمات الصحية بالمستشفى تسير بخطى ثابتة نحو التميز، مؤكداً استمرار المستشفى في تقديم خدمات طبية متطورة وملائمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المرضى وذويهم.

أوضح الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) هي الجهة الوطنية المسؤولة عن اعتماد المستشفيات ومتابعة جودة الخدمات الطبية في مصر، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، ما يمنح الاعتماد قيمة خاصة ويعكس التزام المستشفى بتطبيق المعايير العالمية في سلامة المرضى وجودة الخدمة.

مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا جامعة المنيا
