إعلان

السيطرة على حريق منزل مهجور في حارة اليهود بالإسكندرية (صور)

09:37 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

السيطرة على حريق منزل مهجور في حارة اليهود بالإسكن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل منزل مهجور مكون من 3 طوابق في منطقة حارة اليهود المتفرعة من شارع أبو هيف بالمنشية وسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، برفقة قيادات من قسم شرطة المنشية.

وأظهرت المعاينة الأولية حدوث انهيار داخلي جزئي بالعقار نتيجة الحريق، فيما لم يُسجل أي إصابات نظرًا لكون المنزل غير مأهول بالسكان.

جرى التعامل مع النيران وإخمادها بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

السيطرة على حريق منزل مهجور في حارة اليهود بالإسكندرية (1)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الحماية المدنية حريق منزل مهجور حارة اليهود المنشية قسم شرطة المنشية الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
"قعدوني على الدكة".. محمود سعد يكشف لمجدي الجلاد أسباب توقف برامجه