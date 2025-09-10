السيطرة على حريق منزل مهجور في حارة اليهود بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، على حريق اندلع داخل منزل مهجور مكون من 3 طوابق في منطقة حارة اليهود المتفرعة من شارع أبو هيف بالمنشية وسط الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى الموقع، برفقة قيادات من قسم شرطة المنشية.

وأظهرت المعاينة الأولية حدوث انهيار داخلي جزئي بالعقار نتيجة الحريق، فيما لم يُسجل أي إصابات نظرًا لكون المنزل غير مأهول بالسكان.

جرى التعامل مع النيران وإخمادها بالكامل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.