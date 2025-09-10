إعلان

الأقصر تحتضن أول وحدة سيكلوترون للكشف المبكر عن السرطان في الصعيد (صور)

06:39 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الأقصر - محمد محروس:

تفقد وفد رسمي رفيع المستوى يضم الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أعمال إنشاء وحدة السيكلوترون الطبي بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في صعيد مصر لإنتاج النظائر المشعة الصيدلانية المستخدمة في الكشف المبكر عن الأورام.

وكان في استقبال الوفد مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، حيث أشاد مسؤولو الهيئات بسرعة التنفيذ وفق أحدث المواصفات العالمية، مؤكدين أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في تشخيص وعلاج الأورام بالصعيد، ويخدم المرضى مجانًا في إطار رؤية الدولة لتوفير خدمات طبية متقدمة.

وأكد مسؤولو الهيئات أن الوحدة تمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، وتفتح آفاقًا جديدة أمام البحث العلمي والعلاج المتطور في مجال الطب النووي.

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان: "إن المشروع يُعد إضافة قوية للمنظومة الطبية في جنوب مصر".

وأوضح الدكتور شريف المغربي، رئيس الوحدة، أن تصميمها راعى أعلى المعايير الدولية، لتكون متخصصة في إنتاج النظائر المشعة المستخدمة بجهاز PET/CT، ما يسهم في الكشف المبكر عن الأورام ومتابعة خطة العلاج بدقة، حيث يحتاج المريض من 4 إلى 5 فحوصات سنويًا.

الدكتور هشام ستيت الهيئة المصرية للشراء الموحد هيئة الطاقة الذرية هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام جمعية الأورمان مؤسسة شفاء الأورمان
