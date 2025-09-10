"مسكوه متلبسًا".. ضبط جرار زراعي يلقي المخلفات عشوائيًا في منوف

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت رئاسة مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، في ساعة مُبكرة من اليوم الأربعاء، أثناء المتابعة الميدانية الليلية لـ "نهى الجمال" نائبة رئيس مركز ومدينة منوف، من ضبط جرار زراعي محمل بالمخلفات داخل المدينة؛ تمهيدًا لإلقائها في أماكن غير مخصصة لذلك.

وجرى التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتعليمات وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف، بضرورة الحفاظ على البيئة والتصدي لمظاهر الإلقاء العشوائي للمخلفات.

وتعد الواقعة مخالفة صريحة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقوانين اللاحقة، والذي يحظر إلقاء أو نقل المخلفات والتخلص منها إلا في الأماكن المخصصة من الجهة الإدارية، كما يجرم قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 التخلص العشوائي من القمامة أو المخلفات الصلبة.

وتنص القوانين المنظمة على توقيع غرامات مالية على المخالفين، مع إمكانية مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، وهو ما يجعل ضبط الجرار الزراعي خطوة لردع محاولات التخلص العشوائي من المخلفات والحفاظ على البيئة.