محافظ المنوفية: تمويل 192 مشروعًا اقتصاديًا خلال 9 أشهر

المنوفية- أحمد الباهي:



أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما مُول من مشروعات اقتصادية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بلغ 192 مشروعًا بقيمة إجمالية 2 مليون و456 ألف جنيه، وذلك في مختلف المجالات الإنتاجية المتنوعة، والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التنمية المجتمعية عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مشددًا على تكثيف التيسيرات اللازمة لضمان استمرار إقامة مثل هذه المشروعات.



وأشار إلى أنه جرى خلال شهر أغسطس الماضي فقط تمويل 38 مشروعًا اقتصاديًا شملت مجالات الإنتاج الحيواني مثل تربية الأغنام وتسمين العجول، ومشروعات الميكنة الزراعية مثل ماكينات الري والحصادات والعزاقات، بجانب مشروعات متنوعة كـ"ونش رفع، ماكينة تريكو، فراز لبن"، بالإضافة إلى منافذ بيع مثل تمويل بضاعة لمحال البقالة.



وشدد محافظ المنوفية على أهمية الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الممولة، للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، مشيرًا إلى أن مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية يمثل دعمًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية بالقرى والنجوع من خلال منح قروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على الموارد المحلية وتحد من البطالة.







