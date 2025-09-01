إعلان

لبحث القضايا الخدمية.. محافظ المنيا يلتقي مطران ديرمواس

08:10 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

محافظ المنيا يلتقي مطران ديرمواس

المنيا - جمال محمد:

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا بُقطر، مطران ديرمواس وتوابعها، لبحث عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالخدمات المقدمة لمواطني المركز.

أكد المحافظ خلال اللقاء، الذي حضره النائب كريم بدر حلمي، أن المنيا ستظل دائمًا نموذجًا في الوحدة الوطنية، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تلعبه الكنيسة في دعم جهود التنمية وخدمة المواطنين.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والكنيسة في دعم الأنشطة المجتمعية والتنموية بمركز ديرمواس وقراه.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا بُقطر عن تقديره للتعاون المثمر مع المحافظة، مؤكدًا أن أبناء المنيا يجسدون أرقى صور التعايش والمحبة بين جميع أطياف المجتمع.

