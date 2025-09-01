إعلان

اعتماد نتيجة قبول دفعة جديدة بمعهد تمريض "الفيروز" بجنوب سيناء (صور)

07:54 م الإثنين 01 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نتيجة التمريض
  • عرض 4 صورة
    نتيجة التمريض بجنوب سيناء
  • عرض 4 صورة
    مدير الفرع يعتمد النتيجة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، نتيجة اختبارات قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025–2026 بمعهد "رعاية الفيروز الفني" للتمريض.

وأكد "رخا" أن اختيار الطلاب الجدد جرى وفقًا لمعايير تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن قبول هذه الدفعة يأتي ضمن خطط الهيئة لدعم المنظومة الصحية بكوادر تمريضية مؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف مدير فرع الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين داخل المحافظة، لافتًا إلى أن الطلاب الناجحين في انتظار تحديد موعد "كشف الهيئة" الخاص بهم، والذي سيُعلن عنه لاحقًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معهد تمريض الفيروز بجنوب سيناء دفعة جديدة بمعهد تمريض الفيروز معهد رعاية الفيروز الفني للتمريض الرعاية الصحية بجنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص