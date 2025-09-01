اعتماد نتيجة قبول دفعة جديدة بمعهد تمريض "الفيروز" بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتمد الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، نتيجة اختبارات قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2025–2026 بمعهد "رعاية الفيروز الفني" للتمريض.

وأكد "رخا" أن اختيار الطلاب الجدد جرى وفقًا لمعايير تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أن قبول هذه الدفعة يأتي ضمن خطط الهيئة لدعم المنظومة الصحية بكوادر تمريضية مؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف مدير فرع الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين داخل المحافظة، لافتًا إلى أن الطلاب الناجحين في انتظار تحديد موعد "كشف الهيئة" الخاص بهم، والذي سيُعلن عنه لاحقًا.