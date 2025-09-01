إعلان

7 مصابين في تصادم ميكروباص بربع نقل في أسيوط

06:39 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق "أسيوط - منفلوط" الزراعي، بالقرب من قرية بني حسين.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى الموقع.

تبين من المعاينة إصابة كل من: "عبدالحميد.ع.ع" (35 عامًا)، و"سارة.ع.غ" (27 عامًا)، و"رزق.م.ح" (42 عامًا)، و"صلاح.م.ح" (51 عامًا)، و"سعيد.ك.ج" (34 عامًا)، و"رحاب.م.ج" (21 عامًا)، و"محمد.أ.م" (32 عامًا).

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث سير تصادم ميكروباص تصادم ربع نقل
