تداول 13 ألف طن و581 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر 8 سفن تجارية على أرصفة البضائع وحققت تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 581 شاحنة و124 سيارة، كما سجلت هيئة موانئ البحر الأحمر وصول ومغادرة 1908 ركاب.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات شملت 3000 طن بضائع، 274 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، 307 شاحنات و51 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الاثنين السفينتين ALcudia Express وعمان بينما تغادر السفينتين Belagos Express، poseidon Express، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين FYM CRYSTAL، ALcudia Express.

شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و384 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي نيو عقبة، آور، الحسين وآيلة.