قررت النيابة العامة بمركز شرطة إدكو، بمحافظة البحيرة، حبس صانعة المحتوى نعمة أم إبراهيم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، رصدت المتهمة وهي تبث محتوى مسيئًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وباستئذان النيابة العامة جرى ضبطها بمنطقة مركز إدكو وبحوزتها الأدوات المستخدمة في التصوير.

أقرت المتهمة خلال التحقيقات بنشر تلك المقاطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحتها وتحقيق مكاسب مالية، وجرى التحفظ على الأدوات المضبوطة وتحرير المحضر اللازم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

