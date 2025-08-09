الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

بدأت محافظة الإسكندرية، تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية "أبو قير" بدءاً من منطقة سيدي جابر وحتى محطة ترام الوزارة، وذلك للحد من الاختناقات المرورية بالمحاور الحيوية، واستجابةً لشكاوى المواطنين.

ويتضمن المشروع إضافة 4 حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى 8 حارات "4 حارات في كل اتجاه"، بما يحقق سيولة مرورية بمناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تأثراً بالكثافة المرورية.

ووفقاً لبيان صادر عن المحافظة، اليوم السبت، يجري تنفيذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى فى المسافة من شارع إبراهيم الشريف حتى شارع سوريا، وتستغرق مدة تنفيذها 45 يوماً بواقع ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.

وأوضحت المحافظة، أنه نظراً لشكاوى المواطنين من وجود إصابات بعدد من الأشجار وتعرضها للتآكل بما يمثل خطورة على المارة والمركبات، سيجري استبدال هذه الأشجار ، أسوةً بما تم بمشروعات التحسينات المرورية السابقة.

وأشارت إلى أنه سيجري زراعة أنواع ملائمة تضيف لمسات جمالية مثل أشجار الجاكراندا والبونسيانا والبلتفورم مع التدعيم بالنباتات العطرية مثل مسك الليل والعتر البلدي والريحان وذلك بالجزر الوسطي.

وحول الأرصفة على جانبي الطريق، جرى اختبار أشجار لا تعيق حركة المشاة ومنتظمة النمو حتى لا تتعارض مع واجهات المباني والخدمات مثل شجرة السرو الإيطالي مع التدعيم بشجيرات مثل التويا والجهنمية.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن أعمال التوسعة الجديدة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى الناجحة من أعمال التحسينات بمنطقة تقاطع الغزالتين وكلية الهندسة والإبراهيمية، إلى جانب توسعة شارع جواد حسني.

وناشدت المواطنين وقائدي المركبات التعاون والالتزام بالتعليمات المرورية والإرشادات الميدانية الصادرة عن الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور بالإسكندرية طوال فترة تنفيذ المشروع، بما يضمن سلامة الجميع ويسهم في سرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.