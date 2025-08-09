4 وفيات و10 مصابين.. حصيلة مأساوية لحريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة شبرا الخيمة حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينهم طفلان، إثر اندلاع حريق هائل في مصنع بلاستيك، بينما أصيب 10 عمال آخرين بالاختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا باندلاع حريق في عقار سكني بشارع الخليفة المأمون، حيث كان الطابق الأرضي مستغلًا كمصنع ومحل عرض للأحذية البلاستيكية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار.

أسماء المتوفين في الحادث هم:

سامي محمد سامي (12 سنة)

محمد حسن أحمد بغدادي (13 سنة)

أحمد حسن أحمد بغدادي (13 سنة)

أسامة ماضي عطية (50 سنة)

وبدورها قدم رجال الحماية المدنية، الإسعافات الأولية للعمال العشرة المصابين بالاختناق في موقع الحادث قبل مغادرتهم.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في ملابسات الواقعة، وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

