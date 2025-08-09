مشاجرة بين عائلتين تشعل النيران في محول كهربائي بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

نشب حريق داخل محول كهربائي، إثر مشاجرة بين عائلتين في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين وتبادل إطلاق الأعيرة النارية في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت المشاجرة عن اشتعال النيران داخل محول كهربائي، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون وجود أي إصابات بشرية، فيما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لفض المشاجرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.