الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، السيد سواريش ريدي، سفير دولة الهند لدى جمهورية مصر العربية، في إطار زيارة للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، للاطلاع على أوضاع الاستثمارات الهندية القائمة بها.

وحضر اللقاء المهندس أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، وحسن رداد، مدير مديرية العمل بالمحافظة، إلى جانب المدير التنفيذي لمجموعة مصانع EMBEE للملابس الجاهزة.

بدأت الزيارة بعقد اجتماع تناول بحث سبل زيادة حجم الاستثمارات الهندية بالمنطقة، واستعراض حجم المشروعات القائمة، والخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى الميزات النوعية التي تتمتع بها المنطقة من حيث موقعها الجغرافي وقربها من الموانئ والمطارات والعاصمة.

وعقب الاجتماع، قام محافظ الإسماعيلية والسفير الهندي بجولة ميدانية بمصانع EMBEE، حيث تفقدا خطوط الإنتاج والمنتجات التي يتم تصنيعها وتصديرها لعدد كبير من الأسواق العالمية.

وأكد المحافظ خلال الجولة: “نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الهندية بالمحافظة، وخاصة داخل المنطقة الحرة الاستثمارية، من خلال ما نقدمه من تسهيلات وخدمات للمستثمرين.”

وأضاف أن لقاء اليوم يعد ثمرة لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، الذي يهدف إلى دعم الاستثمار والصناعة، والترويج للمحافظة كوجهة صناعية وزراعية متميزة.

كما حث المحافظ أصحاب المصانع بالمنطقة الحرة على تدريب طلاب مدارس التعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في الاستثمار بالإسماعيلية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي.

جدير بالذكر أن مجموعة مصانع EMBEE، والتي تضم 5 مصانع للملابس الجاهزة، تعد من أقدم المؤسسات العاملة بالمنطقة الحرة الاستثمارية، ويعمل بها نحو 5000 عامل وموظف.