مصادر طبية: تماثل جميع مصابي حريق مخزن المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكدت مصادر، اليوم السبت، تماثل جميع المصابين في حادث حريق مخزن تابع لمصنع بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية للشفاء الكامل، وخروجهم من مستشفى جامعة قناة السويس بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت المصادر أن الحادث الذي وقع، اليوم، أسفر عن إصابة 30 شخصًا بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة الكثيفة، حيث نُقلوا إلى المستشفى فور وقوع الحريق، وتم تقديم الإسعافات العاجلة والفحوص الطبية لهم تحت إشراف الفرق المختصة.

وأضافت المصادر أن جميع المصابين غادروا المستشفى بصحة جيدة، بعد التأكد من استقرار حالتهم وعدم وجود أي مضاعفات، مشيرة إلى أن سرعة التدخل الطبي والتنسيق بين فرق الإسعاف والطوارئ ساهم في السيطرة على الموقف وإنقاذ جميع الحالات.