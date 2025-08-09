ننشر الصور الأولى لآثار حريق مخزن بالمنطقة الصناعية في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أظهرت المعاينة الأولية لموقع الحريق الذي اندلع، اليوم السبت، بمخلفات داخل مخزن تابع لمصنع "فيريتيكال جينز" بالمنطقة الصناعية في محافظة الإسماعيلية، تدمير أجزاء من المخزن وتلف كميات من المخلفات والمواد المخزنة، نتيجة شدة النيران وكثافة الدخان.

وأتت ألسنة اللهب على مساحات واسعة داخل المخزن قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من محاصرتها والسيطرة عليها، وسط جهود مكثفة لمنع امتدادها للمصانع المجاورة.

وأفادت المصادر الطبية بأن الحريق أسفر عن إصابة 30 شخصًا باختناق، بينهم 12 حالة تم إسعافها في موقع الحادث، و18 حالة نُقلت إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.

ويجري حاليًا حصر الخسائر المادية، بالتزامن مع استمرار التحقيقات؛ لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق وأسبابه.