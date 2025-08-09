كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقيت ربة منزل وابنة شقيقة زوجها مصرعهما، اليوم السبت، وأُصيب 5 آخرون جميعهم من أسرة واحدة، إثر حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بنطاق قرية الحماد التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، بلاغًا بوصول جثتين و5 مصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم التخصصي نتيجة الحادث.

وتبين من سجلات المستشفى وفاة كل من "ز.ز"، 28 عامًا، ربة منزل، و"ز.م"، 3 أعوام، نجل شقيقة زوجها، فيما أُصيب زوجها "ع.ع.ا"، 40 عامًا، محاسب، وشقيقته "هـ.ع.ا"، 30 عامًا، ربة منزل، وابنته "آ.ع"، 10 أعوام، ونجلا شقيقته "ع.ا"، 11 عامًا، و"م.ا"، 13 عامًا، وجميعهم يقيمون بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أن الحادث وقع نتيجة تصادم السيارة التي كانت تقل أفراد الأسرة بجرار زراعي على الطريق الدولي الساحلي في نطاق قرية الحماد.

حرر المحضر رقم 12410 لسنة 2025 جنح مركز شرطة البرلس، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.