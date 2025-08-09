"استدرجه لمنزله".. حبس تاجر دواجن متهم بهتك عرض طفل بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أمرت جهات التحقيق بحبس تاجر دواجن 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم السبت، بتهمة استدراج تلميذ والتعدي عليه جنسيًا وصوره فيديو خلال التعدي عليه داخل منزله الذي تم معاينته، في بندر فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ من مواطن يتهم جاره بالتعدي جنسيًا على ابن شقيقه في بندر فرشوط.

تبين بعد الفحص والتحريات أن المجني عليه يبلغ من العمر 12 عامًا، والمتهم في الواقعة جاره تاجر دواجن، في الخمسينيات من عمره، قام بهتك عرض التلميذ حيث استدرجه لمنزله وتعدى عليه جنسيًا وصوره فيديو في دائرة بندر فرشوط.

جرى القبض على المتهم والتحفظ على الفيديو وفحص هاتف المتهم بالكامل ومعاينة منزله مكان الواقعة حتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.