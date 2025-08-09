أكشاك حضارية في أسيوط.. مشروع يجمع بين التنمية والتوظيف

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، عن فتح باب التراخيص لإقامة أكشاك حضارية منظمة، بهدف دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وذوي الهمم.

وأوضح المحافظ أن التراخيص الجديدة ستُمنح وفق ضوابط محددة، أبرزها توفير ثلاث سلع على الأقل بكل منفذ بأسعار مخفضة تتراوح بين 5% و20% عن أسعار السوق، مع تشغيل نسبة لا تقل عن 5% من ذوي الهمم، وزيادة فرص التوظيف بحسب مساحة المنفذ.

وشدد على الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، بما في ذلك استخراج السجل التجاري والشهادة الصحية، وتوصيل المرافق بشكل قانوني لا يعيق الحركة المرورية، مؤكداً أن الترخيص سيلغى فورًا في حال الإخلال بهذه الضوابط.

كما أكد دعمه للمشروعات الإنتاجية، موجّهًا بسرعة الانتهاء من ملفات التكتلات الاقتصادية، وخاصة مشروعات أبراج الحمام، وتربية النحل، ومزارع الأرانب، مع التوسع في تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة.

وتطرقت الجلسة إلى مشروعات تنموية وخدمية، منها فتح محور يربط مركز البداري بميناء العين السخنة، وزراعة الأفوكادو بالتعاون مع الهند، وأعمال الرصف على مسار رحلة العائلة المقدسة، وتوصيل المرافق للمدارس الجديدة، وتحقيق نسبة إنجاز 98.5% في ملف التصالح بمخالفات البناء.

وفي ختام الجلسة، تمت الموافقة على إقامة مجمع خدمي وحرفي بقرية ديروط الشريف، وتحويل بعض مباني الوحدات المحلية إلى عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.