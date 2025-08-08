المنوفية - أحمد الباهي:

خيم الحزن على قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، بعد وقوع حادث آليم، حيث لقي طفل وخاله مصرعهما غرقًا في مياه بحر شبين، أثناء محاولة الشاب إنقاذ نجل شقيقته من الغرق.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بورود بلاغ بغرق شخصين في بحر شبين بمنطقة شنوان، وانتقلت قوة أمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

ونجحت القوات في انتشال جثمان الشاب، فيما لا تزال أعمال البحث جارية لانتشال جثمان الطفل، وسط أجواء من الصدمة والحزن بين الأهالي الذين احتشدوا على ضفاف البحر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما نُقل الجثمان الذي جرى انتشاله إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.