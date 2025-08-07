بينهم 5 أطفال.. أسماء ضحية ومصابي حادث صحراوي ملوي

المنيا - جمال محمد:

كشفت مصادر طبية لـ"مصراوي" عن تفاصيل وأسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة.

أسفر الحادث عن وفاة "عبد الله. ع" 23 عامًا، تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

والمصابون هم: "محمد. ع" 24 عامًا - "سيد. ع" 42 عامًا - "كيرلس. ك" 24 عامًا - "جمال. م" 48 عامًا - "عبد الله. ع" 20 عامًا - "عزت. ح" 11 عامًا - "محمود. ح" 10 سنوات - "مصطفى. ع" 20 عامًا - "سما. ع" 12 سنة - "حنفي. م" 37 سنة - "حبيبة. ح" عام واحد - "سما. ح" 4 سنوات - "سهير. ج" 30 سنة - "فرحانة. م" 49 سنة.

وتنوعت الإصابات بين سحجات، وكدمات، وكسور مضاعفة، بالإضافة إلى حالات اشتباه بارتجاج في المخ. وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق ملوي الصحراوي الشرقي، قبلي كمين البرشا في اتجاه محافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.