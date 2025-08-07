إعلان

بينهم 5 أطفال.. أسماء ضحية ومصابي حادث صحراوي ملوي

09:12 م الخميس 07 أغسطس 2025

حادث انقلاب ميكروباص - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

كشفت مصادر طبية لـ"مصراوي" عن تفاصيل وأسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع شاب وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة.

أسفر الحادث عن وفاة "عبد الله. ع" 23 عامًا، تم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

والمصابون هم: "محمد. ع" 24 عامًا - "سيد. ع" 42 عامًا - "كيرلس. ك" 24 عامًا - "جمال. م" 48 عامًا - "عبد الله. ع" 20 عامًا - "عزت. ح" 11 عامًا - "محمود. ح" 10 سنوات - "مصطفى. ع" 20 عامًا - "سما. ع" 12 سنة - "حنفي. م" 37 سنة - "حبيبة. ح" عام واحد - "سما. ح" 4 سنوات - "سهير. ج" 30 سنة - "فرحانة. م" 49 سنة.

وتنوعت الإصابات بين سحجات، وكدمات، وكسور مضاعفة، بالإضافة إلى حالات اشتباه بارتجاج في المخ. وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بطريق ملوي الصحراوي الشرقي، قبلي كمين البرشا في اتجاه محافظة أسيوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى الموقع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا ضحايا حادث انقلاب ميكروباص حادث انقلاب ميكروباص الصحراوي الشرقي مركز ملوي مصرع شاب مستشفى ملوي التخصصي حادث صحراوي ملوي النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحمد آدم لمجدي الجلاد: العلمانية والديمقراطية "هيضيّعوا مصر".. والقرآن شرح كل حاجة
تستغرق نحو 5 أشهر.. تفاصيل خطة نتنياهو الكاملة للسيطرة على غزة