"كولدير" مياه السبب.. مصرع طفلة صعقاً بالكهرباء في المنيا

03:55 م الخميس 07 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

المنيا-جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها صعقاً بالكهرباء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، إثر ملامستها كولدير مياه به ماس كهربائي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء، وجرى نقلها للمستشفى المركزي.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال الأمن، مصرع "م. أ" 3 سنوات، إثر إصابتها بصعق كهربائي خلال ملامستها كولدير مياه بأحد الشوارع، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرمواس المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طفلة صعق كهربائي كولدير مياه المنيا
