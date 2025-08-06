السجن ‬10 سنوات لمتهم زور تقريرًا طبيًا بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات على متهم بتزوير تقرير طبي منسوب إلى أحد المستشفيات.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم "ع. م"، 39 سنة، والمقيم بإحدى قرى مركز ملوي، بعدما ثبت قيامه بتزوير تقرير طبي منسوب صدوره إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وكشفت الجهات المعنية الواقعة، وجرى ضبط المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تزوير محرر رسمي، إلى أن صدر الحكم بحقه اليوم.