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أوقاف جنوب سيناء تفتح باب التقدم للالتحاق بمركز الثقافة الإسلامي

02:32 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، عن فتح باب التقدم للالتحاق بمركز الثقافة الإسلامي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ للعام الدراسي الجديد 2025- 2026.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إن مدة الدراسة عامين لمن يريد الحصول على شهادة مراكز الثقافة الإسلامية فقط، وسنة ثالثة إضافية لمن يريد العمل بالشهادة خطيبا بالمكافأة، أو تريد العمل واعظة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الدراسة مفتوحة للجنسين من الحاصلين على مؤهلات عليا، او متوسطة عامة، أو أزهرية، وألا تقل نسبة الحضور عن 60% كشرط لدخول الامتحانات.

وأكد أن التقديم مفتوح لمدة أسبوعين ورقيا بديوان عام المديرية، أو بالإدارات في المدن المختلفة، كما يمكن التقديم إلكترونيا على صفحة وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن المصروفات الدراسية عن العام 500 جنيه، ويعفى منها ذوي القدرات الخاصة.

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