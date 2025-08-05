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إقبال لافت في اللحظات الأخيرة لانتخابات الشيوخ بكفر الشيخ (صور)

09:12 م الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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    انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ
  • عرض 7 صورة
    انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ
  • عرض 7 صورة
    انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ
  • عرض 7 صورة
    انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ
  • عرض 7 صورة
    انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ (5)
  • عرض 7 صورة
    انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ
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كفر الشيخ - إسلام عمار

في سباق مع الزمن قبل إغلاق صناديق الاقتراع، شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إقبالًا لافتًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في اللحظات الأخيرة من انتخابات مجلس الشيوخ، مقدمين مشهدًا ديمقراطيًا يعكس حيوية المشاركة الشعبية.

من المقرر، عقب انتهاء عملية التصويت رسميًا، أن تبدأ أعمال فرز الأصوات مباشرة داخل كل لجنة فرعية على حدة. وسيتم بعد ذلك تجميع النتائج وتسليمها إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، والتي تتخذ من محكمة كفر الشيخ الابتدائية مقرًا لها.

يُذكر أن الكتلة التصويتية بمحافظة كفر الشيخ تبلغ 2 مليون و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة، تم توزيعهم على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية في مختلف مدن ومراكز المحافظة، لضمان تيسير عملية التصويت على المواطنين.

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انتخابات مجلس الشيوخ 2025 كفر الشيخ
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