بالطبل.. فرقة شعبية تنشر البهجة بانتخابات الشيوخ بالمنوفية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

في مشهد احتفالي لافت، أضفت فرقة موسيقية شعبية أجواء من البهجة على العملية الانتخابية بمدينة بركة السبع في المنوفية، حيث تمركزت أمام لجنة "الشهيد صبحي حافظ" وعزفت ألحانها التراثية لساعات، مما أثار تفاعلًا إيجابيًا من الناخبين في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ.

وكان محافظ المنوفية أعلن تجهيز المحافظة بـ 12 مركزًا انتخابيًا و455 مقرًا و469 لجنة فرعية لاستقبال نحو 2.95 مليون ناخب، داعيًا أهالي المحافظة للمشاركة للحفاظ على مكانة المنوفية في المشهد الديمقراطي.

وأشار المحافظ إلى اكتمال جاهزية المقار من حيث التأمين وتوفير كافة التسهيلات، بما في ذلك أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومصادر دائمة للإضاءة والمياه، مؤكدًا على وجود متابعة لحظية لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وإزالة أي معوقات فورًا.