بالأرقام.. ميناء الإسكندرية يحقق طفرة في حركة السفن خلال عام

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية زيادة ملحوظة في حركة السفن خلال عام 2024/2025، بواقع 6,932 سفينة مقابل 6,738 سفينة في عام 2023/2024، بنسبة نمو 2.8% بما يعادل 194 سفينة إضافية.

وفقًا لبيان صادر عن ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، تصدرت سفن الصب السائل طليعة أنواع السفن التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال العام، بنسبة زيادة بلغت نحو 30.8% مقارنةً بالعام السابق، حيث استقبل الميناء 712 سفينة مقابل 544 سفينة في العام السابق.

وأوضح البيان أن معدلات تردد سفن الصب الجاف شهدت بدورها ارتفاعًا خلال عام 2024/2025 بنسبة زيادة تقارب 4.7%، إذ جرى استقبال 1,321 سفينة مقابل 1,261 سفينة في العام الماضي.

وأضافت الهيئة أن معدلات تردد العبّارات ارتفعت أيضًا بشكل ملحوظ خلال الفترة نفسها بنسبة زيادة بلغت حوالي 2.3% عن العام السابق، تلتها في المرتبة الرابعة سفن الحاويات التي شهدت زيادة بنسبة 1%.

وأشار البيان إلى أن حركة السياحة البحرية في ميناء الإسكندرية ارتفعت خلال عام 2024/2025، حيث استقبل الميناء أكثر من 33 ألف راكب، بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي.

وفي سياق متصل، حقق الميناء زيادة أخرى غير مسبوقة في معدلات تداول البضائع بمختلف أنواعها، حيث سجل مينائي الإسكندرية والدخيلة حجم تداول بلغ 74.8 مليون طن من البضائع خلال عام 2024/2025، بنسبة زيادة 14% عن العام السابق، أي بفارق 9.2 مليون طن، مع ارتفاع نسبة الصادرات بأكثر من 17%.

وتصدرت بضائع الصب السائل قائمة البضائع الأكثر نموًا بنسبة زيادة 50%، إذ بلغت 10.2 مليون طن، يليها بضائع الصب الجاف بإجمالي نحو 30.6 مليون طن، مقابل 27.5 مليون طن في العام السابق.

أما البضائع العامة فقد احتلت المرتبة الثالثة من حيث حجم التداول، حيث بلغ حجمها 8.5 مليون طن، فيما بلغت أعداد الحاويات المتداولة خلال الفترة نفسها 2.3 مليون حاوية مكافئة، مقارنةً بـ 2 مليون حاوية في العام السابق، بنسبة زيادة 12%.