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حريق في بحيرة الصيادين بالإسماعيلية ومحاولات للسيطرة عليه- صور

02:06 ص الإثنين 04 أغسطس 2025
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    حريق الإسماعيلية
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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

اندلع قبل قليل، حريق في هيش بمنطقة البهتيني على شاطئ بحيرة الصيادين، ما أثار حالة من الذعر بين الصيادين والأهالي بالمنطقة خوفا من امتداده إلى مراكب الصيد خاصةً أن البحيرة تطل على مساكن الأهالي.

وسارع عدد من المواطنين إلى التدخل لمحاولة السيطرة على ألسنة اللهب، قبل أن تمتد إلى المراكب الراسية على شاطئ البحيرة.

وتم استخدام وسائل بدائية لمحاصرة الحريق، في انتظار وصول قوات الحماية المدنية.

وأكد شهود عيان، أن النيران اشتعلت بسرعة كبيرة في الهيش الجاف بفعل ارتفاع درجات الحرارة.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها الآن للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده لأي من المنشآت أو المراكب.

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