كدواني: استرداد 90% من أراضي أملاك الدولة المعتدى عليها بالمنيا

المنيا – جمال محمد:

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، في الاجتماع الذي عقدته لجنة استرداد أراضي الدولة بالعاصمة القاهرة، لمناقشة الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع أراضي الدولة واسترداد حقوقها.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ ما تم إنجازه داخل محافظة المنيا، موضحًا أن نسبة تقنين أراضي الدولة بلغت 76% من إجمالي الطلبات المستوفاة، فيما وصلت نسبة استرداد الأراضي من واضعي اليد إلى 90%، إلى جانب تحصيل المستحقات المالية المقررة وفق اللوائح والقوانين المنظمة.

وأشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في هذا الملف الحيوي، مؤكدة ضرورة الاستمرار في المتابعة المكثفة لاستكمال جميع ملفات التقنين خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، دعا جهاز أملاك الدولة بالمنيا المواطنين الذين لم ينتهوا بعد من تقنين أوضاعهم إلى سرعة التوجه لاستكمال الإجراءات اللازمة، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.