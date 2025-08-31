إعلان

الإسكان تطرح 17 قطعة أرض حرفية بالمنيا الجديدة

01:08 م الأحد 31 أغسطس 2025

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

المنيا- جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأحد، طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 17 قطعة أرض حرفية بمساحة 300 متر للقطعة بالحي السابع بمدينة المنيا الجديدة.

وأوضح جهاز مدينة المنيا الجديدة في بيان له، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، ويمكن المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة.

كما سيتم بيع تلك الوحدات الحرفية بجلسة مزاد علني ستعقد في مقر الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025.

محافظة المنيا وزارة الإسكان مدينة المنيا الجديدة
