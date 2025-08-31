إعلان

محافظ أسوان: التصالح في مخالفات البناء أولوية لتحقيق الاستقرار المجتمعي

11:43 ص الأحد 31 أغسطس 2025

اللقاء

أسوان - إيهاب عمران:
قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، إن التيسير على المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعى، وتنظيم النمو العمرانى، وحماية حقوق المواطنين.
وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لبعض الوحدات المحلية للتعامل مع الطلبات المقدمة وإنهاؤها بنسبة 100% ومنها الوحدات المحلية لمدن كلابشة والبصيلية والرديسية ونصر النوبة ، فى حين أن نسب الإنجاز فى الوحدات المحلية لمدينتى إدفو والسباعية وصلت إلى 99,6% .
وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإستمرار بنفس مستويات الأداء لضمان الاستمرار فى تحقيق تقدم ملموس فى ملف التصالح حيث تم البت فى 29 ألف و 5 طلب بنسبة 96,95 % من إجمالى الطلبات المقدمة بواقع 30 ألف و12 طلبا.

مخالفات البناء محافظ أسوان التصالح في مخالفات البناء
