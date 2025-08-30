معاينة آلاف المنازل لتحديد المستحقين بمبادرة "سكن كريم" في بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:



أعلنت محافظة سوهاج الانتهاء من أعمال المعاينات الفنية لـ 10 آلاف و600 منزل ضمن مشروعات مبادرة "سكن كريم" في 7 مراكز بالمحافظة، وجارٍ العرض على مجلس الوزراء لاختيار المنازل المستحقة للتطوير.



وأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة لتفعيل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية.



وأشار المحافظ إلى أن "سكن كريم" يعكس اهتمام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة في الريف المصري، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، عبر تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتوفير سكن لائق للأسر المستحقة وفق معايير هندسية وإنشائية حديثة.

وأوضح المحافظ أن المعاينات شملت 7 مراكز بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"، حيث تم فحص: 1513 منزلًا في طما، 1526 في المراغة، 529 في ساقلتة، 1851 في المنشاة، 1508 في جرجا، 2637 في البلينا، 1036 في دار السلام.

وأوضح المحافظ إلى أن المعاينات استهدفت تحديد مدى صلاحية المنازل وأولويات التدخل لتحسين جودة السكن، في إطار حرص الدولة على توفير بيئة آمنة وكريمة للأسر المستحقة، بما يحقق أحد الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو تحسين مستوى معيشة المواطنين.





