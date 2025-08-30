السيطرة على حريق التهم 4 أحواش بقرية في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، من السيطرة على حريق اندلع في 4 أحواش ملحقة بمنازل بقرية الخرارطة التابعة لعرابة أبو دهب، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية.

وتلقى اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق في أحواش مملوكة لكل من: محمد عياط حسن، أحمد رمضان حسن، حسن رمضان حسن، وأحمد محمد عياط.

أسفر الحريق عن احتراق محتويات الأحواش ونفوق عدد من رؤوس الماشية والأغنام، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.