محافظ الدقهلية يطلق مسابقة أفضل حي ومدينة وقرية على مستوى المحافظة

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن انطلاق مسابقة اختيار أفضل حي ومدينة وقرية على مستوى المحافظة، والتي ستستمر لمدة 45 يومًا.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الاختيار وفق الضوابط المحددة وتطبيق كافة أدوات النزاهة والشفافية في تقييم الوحدات المحلية المشاركة.

وأشار المحافظ إلى أن المسابقة تهدف إلى: رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النظافة، تعزيز التنافس الإيجابي بين الوحدات المحلية، تشجيع المبادرات الشعبية والجهود التطوعية، تحسين المظهر العام للقرى والمدن بالمحافظة

وأضاف المحافظ أن المسابقة تهدف أيضًا إلى تحفيز المراكز والمدن والأحياء والقرى على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود في مختلف القطاعات، خاصة منظومة النظافة، وتشجيع العاملين على السعي لتحقيق المركز الأول على مستوى المحافظة، ما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين المظهر الحضاري للشوارع وتحقيق الصالح العام للمواطنين.





