طعنه حتى الموت.. الإعدام لعامل قتل شقيقه في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم السبت، بإعدام عامل شنقًا؛ لإدانته بقتل شقيقه طعنًا بسلاح أبيض، في جريمة مأساوية هزّت الرأي العام بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة إلى خلافات نشبت بين الشقيقين، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم أحمد سيد سيد أحمد (37 عامًا)، عقد العزم وبيت النية للتخلص من شقيقه محمد، فأعد سكينًا وانتظره، وما إن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات نافذة أودت بحياته على الفور.

وأكد شهود العيان أن المتهم ارتكب جريمته أمام مرأى منهم، فيما تمكن معاون المباحث من ضبطه وبحوزته السكين الملطخ بالدماء. وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة ومثلها أمام النيابة العامة.