افتتاح كوبري مشاة جديد وتطوير شارع نبوية موسى بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع نبوية موسى (الرشاح سابقًا) بحي شرق شبرا الخيمة، إلى جانب كوبري مشاة "المجمع الإسلامي" الجديد على محور العصار، بإجمالي تكلفة بلغت نحو 100 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ157.

وبلغت تكلفة كوبري المشاة الجديد 48 مليون جنيه، وتم إنشاؤه من هيكل معدني يزن 81 طنًا، بطول 43 مترًا وعرض 6 أمتار، وعلى ارتفاع 6 أمتار.

وصُمم ليشمل تجهيزات مستقبلية لتركيب مصاعد كهربائية لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين والحد من الحوادث الناتجة عن العبور العشوائي للطرق السريعة.

وافتتحت الوزيرة والمحافظ أعمال تطوير شارع نبوية موسى بتمويل من وزارة التنمية المحلية بلغت قيمته 52 مليون جنيه.

وامتدت أعمال التطوير بطول 1650 مترًا وبعرض 25 مترًا، وشملت: إنشاء أرصفة حديثة وجزيرة وسطى، أعمدة إنارة جديدة، أعمال تشجير وتنسيق حضاري، تنظيم مواقف السيارات، تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية والشوارع المحلية، بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة، إلى جانب تسهيل المرور وربط المناطق السكنية بالمحاور الحيوية.

ووجهت الوزيرة بإنشاء مطبات مرورية واستكمال رفع كفاءة واجهات العقارات ببداية الشارع حفاظًا على سلامة الأطفال والمواطنين.

وأكد المحافظ أيمن عطية أن كوبري المشاة الجديد يمثل إضافة حضارية مهمة ويعكس اهتمام الدولة بتوفير بنية تحتية آمنة، مضيفًا أن تطوير شارع نبوية موسى يساهم أيضًا في تخفيف الكثافات المرورية وربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، ويخدم مسار العائلة المقدسة من خلال تحسين الشوارع المحيطة بكنيسة العذراء مريم.

وجاء الافتتاح بحضور كل من: الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور إيهاب حسن، سكرتير عام المحافظة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

وعبّر أهالي شبرا الخيمة عن شكرهم على أعمال التطوير وتوسعة الشارع وإنشاء كوبري المشاة الجديد حفاظًا على حياتهم وسلامتهم.