سوهاج - عمار عبدالواحد:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر مشادة بين معلم وسكرتيرة داخل أحد المراكز التعليمية الخاصة بمحافظة سوهاج.

وفي أول تعليق له، خرج المعلم عمرو حمدان ليضع النقاط على الحروف، موضحًا عبر حسابه الشخصي أن الفيديو قديم وأن الحادثة تعود إلى الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي. وأكد أن المشادة كانت محدودة، وانتهت سريعًا باعتذار متبادل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الخلاف انتهى منذ ذلك الوقت.

وأوضح "حمدان" أن إعادة نشر الفيديو في هذا التوقيت، رغم مرور فترة طويلة عليه وخروجه دون صوت، يثير تساؤلات حول الهدف من تداوله الآن، مؤكدًا أن طلابه على دراية كاملة بحقيقة ما حدث، وأنهم يشكلون الدافع الأساسي لتجاوزه الأزمة.

واختتم المعلم حديثه برسالة اعتذار لأسرته وأصدقائه وطلابه وزملائه ومتابعيه، معربًا عن امتنانه لكل من ساندوه في مواجهة هذه الأزمة.