بالصور- محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق

الشرقية- ياسمين عزت:

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق، بما يتماشى مع أحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ووفقًا للضوابط البنائية والتخطيطية المعتمدة.

ويأتي ذلك التعديل في إطار تحديث التوسعات العمرانية بالمدينة، وتحديد مواقع الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم، بما يتواكب مع اتجاهات النمو السكاني والعمراني، ويُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندسة سالي حسين، مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن اعتماد المخططات الإستراتيجية يسهم في تنظيم الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي، وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية، إلى جانب تدعيم المرافق الأساسية، والإدارة الرشيدة للأراضي المخصصة للتنمية، ومنع إهدار الملكيات الخاصة أو التعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، فضلًا عن حل مشكلات الطرق والمحاور المرورية.

كما أشاد المحافظ بمجهودات الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في اعتماد تحديث مخطط مدينة بلبيس، وتعديل مخطط منشأة أبو عمر، مؤكدًا على أهمية الإسراع في تحديث مخططات مدن منيا القمح وديرب نجم، والبدء في باقي مدن المحافظة التي مرّ على اعتماد مخططاتها أكثر من خمس سنوات، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستصدار تراخيص البناء داخل الأحوزة العمرانية، والحد من البناء العشوائي.

من جانبها، أوضحت المهندسة سالي حسين أن التعديل شمل مناطق الكتلة السكنية القائمة: بحيث لا يقل عرض الشارع بها عن 6 أمتار، وتكون النسبة البنائية 100%، ومناطق الامتداد العمراني: بعرض شوارع لا يقل عن 10 أمتار، وبنسبة بنائية لا تتجاوز 80%، وتعديل شبكة الطرق بما يتوافق مع الطبيعة على الأرض، دون الإخلال بتدرج الطرق، وبما يخلق محاور مرورية فعالة داخل المدينة.

وأضافت أن اعتماد المحافظ للمخطط يُعد خطوة تمهيدية لاعتماده من قبل وزير الإسكان والمرافق، تمهيدًا لنشره بالجريدة الرسمية والعمل به، بما يُحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات، ويُواكب الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية.