العثور على جثمان "طفل المكس" الغارق في بحر الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين، اليوم الأحد، في انتشال جثمان طفل لقي مصرعه غرقًا أثناء نزل البحر بمنطقة المكس غربي الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة أمس يفيد غرق طفل أثناء نزول البحر بشاطئ أمام نقطة الإطفاء بمنطقة المكس بحي العجمي.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق طفل يدعى "عبدالرحمن السيد عبد الرحمن"، 11 سنة، بالشاطئ المشار إليها.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري والعثور على الجثمان، مشيرًا إلى أنه جرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.