4 نعوش في جنازة واحدة.. سوهاج تشيع جثامين ضحايا دهس قطار الصعيد- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شيّع الآلاف من أهالي مركز ومدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جثامين ضحايا حادث القطار المأساوي الذي وقع بمزلقان السكة الحديد الأوسط، وأسفر عن مصرع ثلاث سيدات وطفلة صغيرة.

بدأت مراسم الجنازة من أمام مشرحة مستشفى جرجا العام، وسط حالة من الحزن، وارتفعت أصوات البكاء والنحيب من الأهالي الذين ودعوا الضحايا وسط أجواء حزينة.

وشهدت مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج حادثًا مروعًا، أسفر عن مصرع ثلاث سيدات وطفلة صغيرة، إثر دهسهن أسفل عجلات قطار الصعيد أثناء عبورهن مزلقان السكة الحديد الأوسط رغم إغلاقه.

وفور وقوع الحادث، تم إخطار الأجهزة الأمنية، حيث انتقلت قوة من قسم شرطة جرجا إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت الجثث التي حولها القطار لأشلاء إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الجثث في بادئ الأمر مجهولة الهوية نظرًا لشدة الإصابات، إلا أنه بعد جهود من الجهات المعنية تم التعرف على الضحايا، وتبين أنهن نورهان محمد قاسم 23 عامًا، إيمان ناصر جمعة محمد 25 عامًا، أم هاشم فتوح محمد عبد الرحمن 53 عامًا، الطفلة حبيبة فتوح محمد 7 أعوام.

وتبين من التحريات أن الضحايا كن يعبرن المزلقان بشكل مفاجئ، في لحظة مرور القطار، ما أدى إلى دهسهن ووفاتهن في الحال.