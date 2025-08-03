غرق طفل في شاطئ المكس بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغطاسين متطوعين في الإسكندرية، اليوم الأحد، جهودها في البحث عن جثمان طفل غرق أثناء نزل البحر بمنطقة المكس غربي الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق طفل أثناء نزول البحر بشاطئ أمام نقطة الإطفاء بمنطقة المكس بحي العجمي.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص غرق طفل يدعى "عبدالرحمن السيد عبد الرحمن"، 11 سنة، بالشاطئ المشار إليها.

وأشار إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، إلى أنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الطفل المفقود.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.