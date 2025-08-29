قافلة طبية مجانية شاملة فى قرية كفر عشما بالمنوفية يومي السبت والأحد

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، اليوم الجمعة، عن انطلاق قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء يومي السبت والأحد المقبلين 30 و31 أغسطس 2025، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم أفضل الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وتشمل القافلة جميع التخصصات الطبية منها الباطنة، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الأسنان، الأنف والأذن، الجراحة وتنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير صيدلية لصرف العلاج بالمجان وإجراء فحوصات وتحاليل طبية مجانية، إلى جانب عقد ندوات للتثقيف الصحي.

ودعت المديرية أهالي القرية والقرى المجاورة للاستفادة من خدمات القافلة التي تستمر على مدار يومين.