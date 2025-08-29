إعلان

مقتل سيدة على يد زوجها في الشرقية

10:06 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الشرقية- ياسمين عزت:


أنهى زوج حياة زوجته فى قرية الريشات التابعة لمركز شرطة بلبيس محافظة الشرقية بسبب خلافات عائلية.


تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة بلبيس يفيد بوقوع جريمة قتل بدائرة المركز بقرية الريشات.


وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بلبيس إلى موقع الحادث بقيادة رئيس المباحث الرائد إبراهيم عبد الغني، وتبين أن الزوج ياسين.ن.ع 40 سنة قتل زوجته تساهيل.م.س.س من أهالي قرية غيتة بسبب خلافات زوجية فيما بينهما.


تمكنت مباحث مركز شرطة بلبيس من ضبط الزوج المتهم بقتل زوجته واقتياده إلى مركز الشرطة لإجراء التحقيقات معه، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة بعدما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى.

