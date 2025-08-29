الإسكندرية تستضيف المؤتمر الطبي السنوي الخامس لمنتدى الدلتا للخصوبة

الإسكندرية - محمد البدري:

تستضيف مدينة الإسكندرية لاحتضان فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الخامس لمنتدى الدلتا للخصوبة (DFF 2025) في الفترة من 28 إلى أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين في أمراض النساء والخصوبة من داخل مصر وخارجها.

ويترأس المؤتمر هذا العام الدكتور ياسر مصباح، والدكتورة شيرين الشاذلي، نائب رئيس المؤتمر، والذي ينظم سلسلة من ورش العمل التخصصية قبل انطلاق الجلسات الرئيسية، من بينها ورشة عمل حول تقنيات المناظير.

وأوضحت الدكتورة شيرين الشاذلي نائب رئيس المؤتمر، أن المنتدى يعد منصة علمية هامة لمناقشة أحدث ما توصل إليه الطب في مجالات علاج العقم والخصوبة وأطفال الأنابيب، إلى جانب إتاحة الفرصة للأطباء المشاركين للحصول على الدبلومة المهنية التي يقدمها المؤتمر، ما يعزز من خبراتهم العملية ويواكب التطور العالمي في هذا المجال.

وأشارت إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة واسعة وعرض أحدث الأبحاث والتجارب الإكلينيكية، بما يرسخ مكانة المؤتمر كواحد من أبرز الملتقيات الطبية في المنطقة، ومجالاً حيوياً لتبادل الخبرات بين المتخصصين.