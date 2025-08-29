حملات مكبرة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار فى أسوان

أسوان - إيهاب عمران:



تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة أسوان، تنظيم الحملات المكبرة للجان المشتركة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، ولاسيما حلوى المولد النبوى الشريف والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، علاوة على متابعة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار ولاسيما "مبادرة خفض الأسعار" الجارى تطبيقها داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بتنظيم حملة ميدانية بنطاق الأحياء المختلفة، حيث تم المرور على شوادر بيع حلوى المولد النبوى الشريف ، ومحلات الأسماك المملحة والأنشطة التجارية المتنوعة

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام 90 كجم من الأغذية مجهولة المصدر و25 لتر مواد غذائية للتغير فى خواصها الطبيعية، مع تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ، ومخالفة اشتراطات النظافة العامة.



وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة مشتركة بين العاملين بالوحدة المحلية ومديريات التموين والصحة وشرطة المرافق ، وإعدام بعض السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمى، مع تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، وجرى اتخاذ اللازم حيال المخالفين.





