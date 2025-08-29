غلق شارع 45 في الإسكندرية لمدة أسبوعين.. التحويلات المرورية البديلة

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تنفيذ إدارة المرور تحويلات مرورية، لاستكمال أعمال المرافق والرصف للحارة السطحية لكوبري السادات، وذلك لمدة أسبوعين.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يجري غلق شارع 45 للقادم من مصطفى كامل حتى شارع 30 بدءًا من اليوم ولمدة أسبوعين، على أن يسلك قائدي المركبات المسارات البديلة كالتالي:

- القادم من مناطق الملاحة يتجه إلى شارع عشرين من شارع مصطفي كامل ثم شارع 30 اتجاه شارع 45.

- القادم من الساعة أو شارع المستجد الفلكي يسلك نفق محمد نجيب اتجاه شارع جمال عبد الناصر أو طريق الجيش اتجاه شارع 45.

وأضاف البيان أن التحويلات المرورية تهدف إلى الحد من التكدسات المرورية بمناطق الأعمال، مشيرًا إلى أنه جرى وضع لافتات إرشادية بنطاق منطقة الغلق مع توفير الإنارة اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.